Реал готов продать игрока который попал в скандал

Уругваец под угрозой трансфера.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде может попасть в список тех, кто покинет мадридскую команду этим летом.

Хавбек Реала после конфликта в раздевалке с Орельеном Чуамени явно перестал быть неприкосновенным в составе "королевской" команды.

Как пишет источник, испанский клуб уже определился с ценой: команда готова продать уругвайца не менее чем за 80 миллионов евро.

Отмечается, что уже есть клуб, готовый заплатить такую сумму за полузащитника, это Манчестер Юнайтед. Там считают, что Вальверде хорошо усилит команду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, кто сливает данные о проблемах в раздевалке Реала.

