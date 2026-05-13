Реал готов продать игрока который попал в скандал

Федерико Вальверде может попасть в список тех, кто покинет мадридскую команду этим летом.

Хавбек Реала после конфликта в раздевалке с Орельеном Чуамени явно перестал быть неприкосновенным в составе "королевской" команды.

Как пишет источник, испанский клуб уже определился с ценой: команда готова продать уругвайца не менее чем за 80 миллионов евро.

Отмечается, что уже есть клуб, готовый заплатить такую сумму за полузащитника, это Манчестер Юнайтед. Там считают, что Вальверде хорошо усилит команду.

