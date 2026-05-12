Сделает ли Интер чемпионский дубль: превью финала Кубка Италии

Анонс поединка Кубка Италии между Интером и Лацио.

Кубок — особенный трофей в любой стране мира, и Италия точно не исключение. Вот и здесь очередной розыгрыш турнира подошел к своему завершению.

В финальном поединке сыграет лучшая команда страны — чемпион Серии А Интер, которому будет противостоять столичный Лацио.

Лацио — Интер

22:00, Стадио Олимпико (Рим)

Путь к финалу

Лацио начал свой путь к финалу Кубка Италии матчем 1/8 финала против другого миланского гранда — Милана. Тот поединок также проходил на Стадио Олимпико и завершился минимальной победой римлян.

В четвертьфинале "бьянкочелести" встречались с Болоньей на выезде, и в том матче сильнейший определился в серии пенальти, которую Лацио провел идеально.

А вот в полуфинале в двухматчевом противостоянии римляне дважды сыграли вничью с Аталантой, поэтому снова пришлось бить пенальти. И когда все началось с двух промахов от подопечных Маурицио Сарри, казалось, что это конец. Но дальше голкипер команды начал спасать, соперники не реализовали четыре подряд удара с 11-метровой отметки, и Лацио в итоге вышел в финал.

У Интера настолько напряженных матчей не было. В первом раунде "нерадзурри" уничтожили Венецию (5:1), а в четвертьфинале оказались сильнее Торино (2:1).

Полуфинал свел их с Комо, и вот здесь уже было жарко. Первая игра завершилась безголевой ничьей, а вот на Джузеппе Меацца творились настоящие чудеса. Комо вышел вперед в концовке первого тайма, а в начале второго увеличил преимущество. Но Интер собрался и забил трижды, при этом дубль оформил Хакан Чалханоглу.

Форма команд

Лацио набрал довольно неплохую форму за последний месяц. После поражения от Фиорентины команда сумела обыграть Наполи, пройти Аталанту в Кубке и победить Кремонезе.

Также был сумасшедший матч против Удинезе, в котором римляне, казалось, вырвали победу благодаря голу на 80-й минуте, но в итоге умудрились пропустить еще дважды, а затем еще и спастись от поражения.

Однако три дня назад их серия без поражений прервалась в матче против… Интера. Команда Кристиана Киву разгромила соперника на выезде со счетом 3:0. Тем не менее сложно сказать, что это была доминирующая победа. У Лацио тоже были свои шансы забить, но реализация серьезно подвела команду.

За неделю до этого матча Интер гарантировал себе чемпионский титул победой над Пармой, а значит та встреча была первой в статусе чемпиона-2026, и такой игрой миланцы отлично подтвердили свой статус.

Ориентировочные составы

У Лацио уже не первый месяц травмирован основной голкипер Иван Проведель, который не сыграет и в финальном матче.

Кроме него, повреждения имеют два полузащитника — Маттиа Дзакканьи травмировал стопу, а Данило Катальди — пах.

Ориентировочный состав Лацио: Мотта — Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш — Башич, Патрик, Тейлор — Канчельери, Нослин, Педро

Главная потеря Интера — это травма Хакана Чалханоглу, который пропускал и предыдущий матч против Лацио, а перед этим две игры провел на скамейке запасных.

Есть повреждение и у молодого форварда Франческо Эспозито.

Ориентировочный состав Интера: Мартинес – Бисек, Аканджи, Карлос Аугусто – Дюмфрис, Барелла, Зелински, Сучич, Димарко – Тюрам, Мартинес

Прогноз на игру

Три дня назад Интер разгромил этого же соперника, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в финале Кубка Италии именно "нерадзурри" считаются фаворитами встречи.

На победу Интера в основное время коэффициент 1,71, тогда как потенциальный успех Лацио оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75. Эксперты также считают, что в этой игре Лацио должен забить, как и пропустить. Коэффициент на "обе забьют" составляет 1,80.

Прогноз ISPORT: Интер забьет минимум дважды и завоюет Кубок Италии.

