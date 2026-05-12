iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сделает ли Интер чемпионский дубль: превью финала Кубка Италии

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензионным беттинг-партнером проекта, анонс поединка Кубка Италии между Интером и Лацио.
Сегодня, 14:25       Автор: Василий Войтюк
Лацио - Интер / Getty Images
Лацио - Интер / Getty Images

Кубок — особенный трофей в любой стране мира, и Италия точно не исключение. Вот и здесь очередной розыгрыш турнира подошел к своему завершению.

В финальном поединке сыграет лучшая команда страны — чемпион Серии А Интер, которому будет противостоять столичный Лацио.

Лацио — Интер
22:00, Стадио Олимпико (Рим)
Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол

Путь к финалу

Лацио начал свой путь к финалу Кубка Италии матчем 1/8 финала против другого миланского гранда — Милана. Тот поединок также проходил на Стадио Олимпико и завершился минимальной победой римлян.

В четвертьфинале "бьянкочелести" встречались с Болоньей на выезде, и в том матче сильнейший определился в серии пенальти, которую Лацио провел идеально.

А вот в полуфинале в двухматчевом противостоянии римляне дважды сыграли вничью с Аталантой, поэтому снова пришлось бить пенальти. И когда все началось с двух промахов от подопечных Маурицио Сарри, казалось, что это конец. Но дальше голкипер команды начал спасать, соперники не реализовали четыре подряд удара с 11-метровой отметки, и Лацио в итоге вышел в финал.

У Интера настолько напряженных матчей не было. В первом раунде "нерадзурри" уничтожили Венецию (5:1), а в четвертьфинале оказались сильнее Торино (2:1).

Источник: Getty Images

Полуфинал свел их с Комо, и вот здесь уже было жарко. Первая игра завершилась безголевой ничьей, а вот на Джузеппе Меацца творились настоящие чудеса. Комо вышел вперед в концовке первого тайма, а в начале второго увеличил преимущество. Но Интер собрался и забил трижды, при этом дубль оформил Хакан Чалханоглу.

Форма команд

Лацио набрал довольно неплохую форму за последний месяц. После поражения от Фиорентины команда сумела обыграть Наполи, пройти Аталанту в Кубке и победить Кремонезе.

Также был сумасшедший матч против Удинезе, в котором римляне, казалось, вырвали победу благодаря голу на 80-й минуте, но в итоге умудрились пропустить еще дважды, а затем еще и спастись от поражения.

Однако три дня назад их серия без поражений прервалась в матче против… Интера. Команда Кристиана Киву разгромила соперника на выезде со счетом 3:0. Тем не менее сложно сказать, что это была доминирующая победа. У Лацио тоже были свои шансы забить, но реализация серьезно подвела команду.

За неделю до этого матча Интер гарантировал себе чемпионский титул победой над Пармой, а значит та встреча была первой в статусе чемпиона-2026, и такой игрой миланцы отлично подтвердили свой статус.

Источник: Getty Images

Ориентировочные составы

У Лацио уже не первый месяц травмирован основной голкипер Иван Проведель, который не сыграет и в финальном матче.

Кроме него, повреждения имеют два полузащитника — Маттиа Дзакканьи травмировал стопу, а Данило Катальди — пах.

Ориентировочный состав Лацио: Мотта — Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш — Башич, Патрик, Тейлор — Канчельери, Нослин, Педро

Главная потеря Интера — это травма Хакана Чалханоглу, который пропускал и предыдущий матч против Лацио, а перед этим две игры провел на скамейке запасных.

Есть повреждение и у молодого форварда Франческо Эспозито.

Ориентировочный состав Интера: Мартинес – Бисек, Аканджи, Карлос Аугусто – Дюмфрис, Барелла, Зелински, Сучич, Димарко – Тюрам, Мартинес

Прогноз на игру

Три дня назад Интер разгромил этого же соперника, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в финале Кубка Италии именно "нерадзурри" считаются фаворитами встречи.

На сайте betking можно поставить на победу Интера в основное время с коэффициентом 1,71, тогда как потенциальный успех Лацио оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75. Эксперты также считают, что в этой игре Лацио должен забить, как и пропустить. Коэффициент на "обе забьют" составляет 1,80.

Прогноз ISPORT: Интер забьет минимум дважды и завоюет Кубок Италии.

РЕКЛАМА
21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Эпицентр неожиданно обыграл Полесье Эпицентр неожиданно обыграл Полесье
Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги
Экс-игрок Барселоны допустил возможность возглавить Реал Экс-игрок Барселоны допустил возможность возглавить Реал
Умер тренер братьев Кличко Умер тренер братьев Кличко

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игра плей-офф Чемпионшипа
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Украина17:25
Эпицентр неожиданно обыграл Полесье
Европа16:30
Рамос стал владельцем клуба Ла Лиги
Европа14:53
Экс-игрок Барселоны допустил возможность возглавить Реал
Бокс14:21
Умер тренер братьев Кличко
НБА14:09
Харден побил рекорд Шакила О’Нила
ММА13:51
Амосов раскрыл, с какой травмой вышел на бой
Формула 113:10
Хорнер вновь получил право работать в Ф-1
НБА12:37
Оклахома прервала проклятие чемпионов НБА
Европа11:55
IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Другое11:27
Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK