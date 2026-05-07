Наслаждение футболом без компромиссов: телевизоры Samsung 2026
Поэтому вопрос выбора замены становится особенно острым. Ведь сейчас в приоритете сочное изображение, вайбовый звук и работающие на самом деле технологии, а не в статусе маркетинговых обещаний.
В преддверии важнейших футбольных событий вашего календаря разница между типичным наблюдением и полным погружением в них очевидна. У Samsung есть что предложить благодаря 20-летнему лидерству на рынке телевизоров. Это инновационные разработки и большой модельный ряд. Главная изюминка сейчас – Samsung Vision AI. Комплексные решения на основе искусственного интеллекта открывают новый уровень зрительского опыта.
Футбольную динамику позволят почувствовать:
- AI Football Mode. Оптимизирует визуал и аудио. Результат – яркие цвета, детализированные игроки, баланс шума трибун и голос комментатора. ШИ в AI Football Mode Pro распознает матч в прямом эфире и автоматически настроится. Доступность в моделях: Football mode (без AI) – Crystal UHD (U8000H), Mini LED (M70H); AI Football mode – Mini LED (M80H), Neo QLED (QN70H и QN80H), OLED (S85H), Micro RGB (R85H); AI Football mode Pro – OLED (S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R95H).
- AI Sound Controller Pro. Разбивает аудио на отдельные дорожки. Вы можете корректировать уровень громкости каждой из меню или голосовых команд для персонализации не только футбола, но и фильмов, телешоу или игр. AI Sound Controller отличает голос и звуковые эффекты. У AI Sound Controller Pro плюс одна позиция – фоновая музыка. Доступность в моделях: AI Sound Controller – Mini LED (M80H), Neo QLED (QN70H, QN80H), OLED (S85H), Micro RGB (R85H); AI Sound Controller Pro – OLED (S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R95H).
- AI Motion Enhancer Pro. Отвечает за четкость, устраняет разрывы кадра и размытие. Опция может различать мяч на экране и сглаживать траекторию движения. Кроме этого, с легкостью можно прочитать бегущую строку на экране, если таковая в эфире. Доступность моделей: OLED (S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R95H).
- Glare Free – антибликовая защита, наслаждение настоящим глубоким черным цветом. Вас ничто не будет отвлекать при любом внутреннем освещении. Доступность моделей: OLED (S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R95H).
И на этом комфорт не заканчивается, ведь есть:
- 4K AI Upscaling. Процессор с нейронными сетями повысит разрешение телевизора до 4К с сохранением резкости и плавности. Алгоритмы обучены распознаванию типов контента. В итоге – детализация наилучшего уровня, видимые структура и края объектов, сглаженный шум. Доступность в моделях: 4K Upscaling (без AI) – Crystal UHD (U7000H, U8000H), Mini LED (M70H), Neo QLED (QN70H); 4K AI Upscaling (20 нейросетей) – Mini LED (M80H), Neo QLED (QN80H), OLED (S85H), Micro RGB (R85H); 4K AI Upscaling Pro (128 нейросетей) – OLED (S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R95H).
- AI Optimized Mode/AI Customization Mode. AI Optimized Mode гибко корректирует изображение под вашу обстановку и яркость контента. AI Customization Mode автоматически определяет, что перед ним, спорт, фильм или другое, и подстраивает воспроизведение под предпочтение. Доступность в моделях: AI Customization Mode – Mini LED (M80H), Neo QLED (QN70, QN80H), OLED (S85H, S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R85H, R95H); AI Optimized Mode – Neo QLED (QN80H), OLED (S85H, S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R85H, R95H).
- Active Voice Amplifier Pro. Учитывает шум в помещении, усиливает аудиодорожку, делает диалоги более четкими. Доступность моделей: Neo QLED (QN80H), OLED (S85H, S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R85H, R95H).
- Adaptive Volume. Технология внимательна к привычкам пользователя, поэтому ведет автонастройка громкости. Все зависит от сценария использования и типа демонстрируемого на экране. Модель: Mini LED (M80H), Neo QLED (QN70, QN80H), OLED (S85H, S90H, S95H, S99H), Micro RGB (R85H, R95H).
Отдельный фактор в телевизионной истории – выбор диагонали. Статистически, пользователи в среднем покупают технику на 5-8 лет. 20% впоследствии решают сменить телевизор на большее. Поэтому сразу целесообразно отдать предпочтение модели с запасом. Так вы сделаете ставку на постоянное удобство – для себя на футболе и для просмотра другого всей семьей. Обновитесь уже сейчас. К 19 июля Samsung предлагает ценовое промо с выгодой до 30%. Болеете за любимые команды на новом ТВ. Суперусловия для того, чтобы осуществить мечту – Micro RGB, Neo QLED или OLED.
