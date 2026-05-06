Лига Европы: превью 1/2 финала — Вилла и Фрайбург попробуют реабилитироваться дома

Первые полуфинальные матчи принесли нейтральным болельщикам то, что они любят — победы андердогов в домашних играх.

Что ж, на этой неделе главный вопрос — "смогут ли фавориты вернуться в игру и выйти в финал?".

22:00 | Астон Вилла (2) – Ноттингем Форест (13)

Первый матч: победа Ноттингема 1:0

Английское противостояние в полуфинале Лиги Европы обещает быть максимально напряжённым. Ноттингем Форест с самого начала не считался фаворитом этой пары, поэтому их победа в первом матче лишь повысила градус интриги. Теперь поединок в Бирмингеме имеет все шансы стать одним из самых интересных на этой стадии.

В первой игре команды продемонстрировали довольно равный футбол. Моменты возникали и у одних, и у других, но реализация оставляла желать лучшего. В итоге всё решил единственный гол, который был забит с пенальти. Именно он и принёс победу Ноттингему.

Источник: Getty Images

Перед ответным матчем Астон Вилла выглядит явным фаворитом. И дело не только в статусе или глубине состава, но и в факторе домашнего поля. В последний раз Ноттингем побеждал на «Вилла Парк» ещё в 1994 году. Хотя с тех пор команды провели там не так много матчей, статистика всё равно остаётся показательной. К тому же в текущем сезоне чемпионата хозяева уже обыгрывали Форест на своём поле со счётом 3:1.

Эксперты почти не верят в победу Ноттингема во втором матче, однако при этом оценивают их шансы на общий проход в финал как довольно высокие. Это лишь добавляет интриги перед решающим поединком.

В линии betking на победу Ноттингема можно поставить с коэффициентом 2,57, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,33. «Астон Вилла выйдет в финал» — коэффициент на это событие равен 2,08, тогда как на Ноттингем дают 1,75.

22:00 | Фрайбург (7) – Брага (6)

Первый матч: победа Браги 2:1

Первый матч между Брагой и Фрайбургом получился очень динамичным и насыщенным событиями. Уже в стартовые 20 минут команды обменялись голами и далее боролись за победу до финального свистка. Развязка наступила уже в добавленное время ко второму тайму, когда Брага смогла забить второй мяч и вырвать победу.

Источник: Getty Images

Португальский клуб в том поединке владел инициативой и в целом выглядел немного убедительнее, поэтому его победу можно считать закономерной. Однако ответный матч в Германии обещает быть значительно более сложным испытанием.

Фрайбург очень уверенно играет дома. В текущем розыгрыше Лиги Европы команда выиграла все шесть матчей на своём поле и точно не намерена портить эту статистику. Именно поэтому эксперты отдают предпочтение немецкому клубу во втором поединке.

Тем не менее форма Фрайбурга вызывает опасения. Команда не выигрывает уже почти месяц, потерпев три поражения в последних четырёх матчах. В минувшие выходные они сыграли вничью 1:1 с Вольфсбургом.

Источник: Getty Images

Брага также не идеально подходит к ответному матчу. В чемпионате Португалии команда потеряла очки, сыграв вничью с Эшторилом. Таким образом, оба коллектива имеют определённые проблемы со стабильностью, что лишь добавляет неопределённости этому противостоянию.

Несмотря на статус фаворита в конкретном матче, Фрайбургу придётся очень постараться, чтобы не только выиграть, но и отыграть отставание и пробиться в финал.

На сайте betking можно поставить на победу Браги с коэффициентом 4,75, тогда как потенциальный успех Фрайбурга оценивается показателем 1,77. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,74. Проход Браги в финал оценивается коэффициентом 1,75, тогда как на Фрайбург — 2,10.

