Холлоуэй отреагировал на возможный бой с Макгрегором

Высказался о возможном поединке с ирландцем.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Холлоуэй / Getty Images

СМИ сообщают, что во время Международной бойцовской недели может возобновить карьеру Конор Макгрегор, и его первым соперником станет Макс Холлоуэй.

Потенциальный оппонент ирландца в октагоне прокомментировал слухи. Добавим, что в 2013 году они уже встречались в бою, тогда победителем вышел Макгрегор.

Посмотрим, что произойдёт. Пока что я знаю всё то же самое, что знаете вы. Реально пока что ничего не было. Но было бы неплохо.

Также он выразил мнение, что видит этот бой вполне логичным.

В том смысле, что у нас есть предыстория. Как я и говорил ранее, хотел бы закрыть все свои поражения. Учитывая все эти разговоры о его камбэке… учитывая то, что он настроен всерьёз… конечно, это заводит…

