Макгрегор готовится к переговорам с UFC о новом контракте

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор хочет подписать с UFC новый контракт.

Как заявил сам ирландец, ранее в его контракте был пункт об оплате за просмотры боёв. Сейчас же, когда права на трансляцию всех турниров UFC на территории США получил медиахолдинг Paramount, такой вариант нереален для экс-чемпиона.

Переговоры касательно нового контракта начнутся в феврале, пока будущие детали соглашения неизвестны.

Conor McGregor says he needs a new contract to make an octagon return: Will UFC pay his price? 🤑 pic.twitter.com/cg6LYB6Vpm — MMA Junkie (@MMAJunkie) January 19, 2026

Отметим, что по последнему контракту Макгрегор должен был провести в промоушене ещё два боя.

Ранее Конор Макгрегор поделился своими мыслями о возможном бое с братом Джейка Пола.

