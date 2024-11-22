Макгрегор заявил, что не будет обжаловать приговор суда

Конор Макгрегор впервые прокомментировал приговор.

Напомним, что накануне суд Дублина признал бойца виновным в избиении и изнасиловании женщины, назначив компенсацию в почти четверть миллиона долларов.

Макгрегор отказался общаться с прессой, выходя из зала суда, однако прокомментировал итог дела в социальных сетях.

"Я буду обжаловать сегодняшнее решение. Судья дал указание и назначил скромное наказание за нападение, а не за ущерб при отягчающих обстоятельствах или штрафные санкции.

Я разочарован тем, что присяжные не услышали всех доказательств, которые рассмотрел прокурор. Сейчас я нахожусь со своей семьей и сосредоточен на своем будущем. Спасибо всем, кто поддерживал меня по всему миру", - написал ирландец.

Ранее также Роналду снял ролик вместе с известным блогером.

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