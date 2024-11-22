iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор заявил, что не будет обжаловать приговор суда

Боец впервые прокомментировал итоги разбирательства.
Вчера, 23:05
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Конор Макгрегор впервые прокомментировал приговор.

Напомним, что накануне суд Дублина признал бойца виновным в избиении и изнасиловании женщины, назначив компенсацию в почти четверть миллиона долларов.

Макгрегор отказался общаться с прессой, выходя из зала суда, однако прокомментировал итог дела в социальных сетях.

"Я буду обжаловать сегодняшнее решение. Судья дал указание и назначил скромное наказание за нападение, а не за ущерб при отягчающих обстоятельствах или штрафные санкции.

Я разочарован тем, что присяжные не услышали всех доказательств, которые рассмотрел прокурор. Сейчас я нахожусь со своей семьей и сосредоточен на своем будущем. Спасибо всем, кто поддерживал меня по всему миру", - написал ирландец.

Ранее также Роналду снял ролик вместе с известным блогером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

Статьи по теме

Скандального бойца признали виновным в изнасиловании Скандального бойца признали виновным в изнасиловании
Макгрегор обратился к Мейвезеру - ирландец хочет провести необычный бой Макгрегор обратился к Мейвезеру - ирландец хочет провести необычный бой
Макгрегор точный счет не угадал, но взял солидную сумму благодаря победе Испании на Евро-2024 Макгрегор точный счет не угадал, но взял солидную сумму благодаря победе Испании на Евро-2024
Возвращение не за горами? Макгрегор поделился сроками своего камбека Возвращение не за горами? Макгрегор поделился сроками своего камбека
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Возвращение клубных матчей
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Манчестер Юнайтед возобновил интерес к хавбеку Аталанты
Европа00:15
Блаттер - о ФИФА: Я создал монстра
Вчера, 23:32
Европа23:32
Хет-трик Кейна позволил Баварии обыграть Аугсбург
ММА23:05
Макгрегор заявил, что не будет обжаловать приговор суда
Киберспорт22:44
На CCT Series 5 все-таки будет украинский финал Passion UA против NaVi Junior
Киберспорт22:19
Звезда Реала основал собственную киберспортивную организацию
Европа21:52
Защитник Арсенала перенес операцию и пропустит еще несколько месяцев
ММА21:24
Скандального бойца признали виновным в изнасиловании
Европа20:40
Талантливый нападающий готов сменить клуб уже в январе
Другие страны20:05
Месси и Кривцов остались без главного тренера в Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK