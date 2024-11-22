"Ты вот-вот умрешь": Роналду снял ролик с самым популярным ютубером

Капитан сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду снял новое видео для своего YouTube-канала.

Футболист пригласил к себе самого известного блогера в мире Mr. Beast (Джимми Дональдсон). У шоумена 331 миллион подписчиков.

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Во время беседы Роналду и Дональдсон затронули разные темы: развитие канала, футбольные и социальные достижения, а также много шутили.

Mr. Beast рассмешил Криштиану на тему его возраста.

"Тебе 39 и несколько месяцев? Ясно. Почти сорок. Ты вот-вот умрешь. Как это?"

Ролик собрал более 10 миллионов просмотров и два миллиона лайков.

Ранее Джорджина Родригес опубликовала милое фото Роналду с дочерью.

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