iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Ты вот-вот умрешь": Роналду снял ролик с самым популярным ютубером

Криштиану пригласил в гости Mr. Beast.
Сегодня, 00:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Капитан сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду снял новое видео для своего YouTube-канала.

Футболист пригласил к себе самого известного блогера в мире Mr. Beast (Джимми Дональдсон). У шоумена 331 миллион подписчиков.

Читай также: Известная порноактриса впервые высказалась о романе с футболистом

Во время беседы Роналду и Дональдсон затронули разные темы: развитие канала, футбольные и социальные достижения, а также много шутили.

Mr. Beast рассмешил Криштиану на тему его возраста.

"Тебе 39 и несколько месяцев? Ясно. Почти сорок. Ты вот-вот умрешь. Как это?"

Ролик собрал более 10 миллионов просмотров и два миллиона лайков.

Ранее Джорджина Родригес опубликовала милое фото Роналду с дочерью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Европейский RMR-турнир. Группа B: Passion UA сыграют за выход на Major, B8 в шаге от вылета Европейский RMR-турнир. Группа B: Passion UA сыграют за выход на Major, B8 в шаге от вылета
Чисора узнал имя своего соперника Чисора узнал имя своего соперника
Холанд назвал лучшего футбольного тренера в истории Холанд назвал лучшего футбольного тренера в истории
Дюбуа признался, почему бросил вызов Джейку Полу Дюбуа признался, почему бросил вызов Джейку Полу
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров
Футбол сегодня: Албания - Украина и другие поединки Лиги наций, матчи юношеской и молодежной сборных Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:50
"Ты вот-вот умрешь": Роналду снял ролик с самым популярным ютубером
Киберспорт00:12
Европейский RMR-турнир. Группа B: Passion UA сыграют за выход на Major, B8 в шаге от вылета
Вчера, 23:52
Бокс23:52
Чисора узнал имя своего соперника
Европа23:24
Холанд назвал лучшего футбольного тренера в истории
Бокс22:59
Дюбуа признался, почему бросил вызов Джейку Полу
Биатлон22:28
Йоханнес Бе сообщил, когда завершит карьеру
Европа22:10
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций: Украина узнает своих соперников
Европа22:06
Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити
Бокс21:45
Хирн сообщил, когда Джошуа вернется на ринг
Украина21:20
Меняет платье на оружие: жена Олега Гусева показала свое хобби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK