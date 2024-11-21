Известная порноактриса впервые высказалась о романе с футболистом
Бывшая звезда фильмов для взрослых Миа Халифа высказалась о слухах про роман с футболистом Атлетико Мадрид Хулианом Альваресом.
31-летняя Халифа девушка опровергла информацию о своем романе с футболистом сборной Аргентины.
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"Чтобы прояснить: я ни с кем не встречаюсь, а если бы и встречалась, то точно не с человеком, который не был достаточно взрослым, чтобы помнить, где он были 11 сентября".
To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11
To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11— Mia K. (@miakhalifa) November 19, 2024
Напомним, Халифа была дважды жената, но сейчас находится без пары. Впервые она вышла замуж за свою школьную любовь в 2011 году, но через пять лет они расстались. Второй брак был со шведским шеф-поваром Робертом Сандбергом.
Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.
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