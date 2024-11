Известная порноактриса впервые высказалась о романе с футболистом

Бывшая звезда фильмов для взрослых Миа Халифа высказалась о слухах про роман с футболистом Атлетико Мадрид Хулианом Альваресом.

31-летняя Халифа девушка опровергла информацию о своем романе с футболистом сборной Аргентины.

Читай также: Возлюбленная Зинченко вошла в интересный рейтинг жен футболистов АПЛ

"Чтобы прояснить: я ни с кем не встречаюсь, а если бы и встречалась, то точно не с человеком, который не был достаточно взрослым, чтобы помнить, где он были 11 сентября".

To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11 — Mia K. (@miakhalifa) November 19, 2024

Напомним, Халифа была дважды жената, но сейчас находится без пары. Впервые она вышла замуж за свою школьную любовь в 2011 году, но через пять лет они расстались. Второй брак был со шведским шеф-поваром Робертом Сандбергом.

Напомним, футболистки Металлиста 1925 снялись в фотосессии для журнала Playboy.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!