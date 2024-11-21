Меняет платье на оружие: жена Олега Гусева показала свое хобби

Жена тренера киевского Динамо Олега Гусева Валерия сделала пост в социальной сети.

Девушка рассказала про свое хобби - стрельба в тире.

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"В Instagram я – девочка-девочка, которая обожает косметику, спорт и стиль. Но есть еще одна моя сторона, которую не все знают. Я могу спокойно взять в руки оружие и отправиться в тир.

Это мое маленькое увлечение, где я меняю платья на наушники и тактические очки. Стрельба – это не только про адреналин, но и про выдержку, самоконтроль и абсолютную концентрацию. Каждый выстрел – это вызов, который я принимаю с азартом и удовольствием.

Тир помогает мне отпустить лишние мысли, проверить себя на точность и просто получить крутые эмоции. Потому что иногда быть girly girl – это уметь стрелять прямо в цель".

Валерия является третьей женой Олега Гусева, пара воспитывает сына.

Напомним, известная порноактриса впервые высказалась о романе с футболистом.

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