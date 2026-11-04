Свитолина узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперниц на Итоговом турнире WTA.

Напомним, что на турнире сыграют восемь лучших теннисисток мира, куда попала и первая ракетка Украины.

Свитолина попала в группу 2, вместе с двумя нейтралками ариной сабаленкой и миррой андреевой и представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Турнир стартует уже 8 ноября, но Свитолина проведет свой первый поединок лишь 9-го против андреевой.

Напомним, что плей-офф выйдут по две лучшие теннисистки квартета.

Ранее также Элина Свитолина решила пропустить турнир в Токио.

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