Свитолина не сыграет в Токио перед Итоговым турниром WTA

Украинская теннисистка снялась с соревнований в столице Японии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) отказалась от участия в турнире WTA 500 в Токио, который пройдет с 26 октября по 1 ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте японского турнира, где указано, что первая ракетка Украины снялась с соревнований.

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Последний раз Свитолина выходила на корт в рамках азиатской серии турниров на соревнованиях WTA 1000 в китайском Ухане. Украинская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила Сонай Картал из Великобритании.

Возвращение Свитолиной на корт ожидается в ноябре на Итоговом турнире WTA, куда она квалифицировалась ранее.

Соревнования, на которых выступят восемь лучших теннисисток сезона, пройдут в Индиан-Уэллсе, США с 8 по 15 ноября.

Напомним, ранее определились все участницы Итогового турнира WTA.

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