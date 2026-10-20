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"Я не была по-настоящему счастлива": Свитолина объяснила причины расставания с Монфисом

Украинская теннисистка опубликовала новое заявление после объявления о завершении брака с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Вчера, 23:16       Автор: Сергей Носенко
Свитолина и Монфис / Getty Images
Свитолина и Монфис / Getty Images

Спортсменка подчеркнула, что решение было обусловлено пережитым опытом и изменением жизненных приоритетов.

"На самом деле все гораздо сложнее, и дело никогда не было только в чем-то одном", — написала Свитолина в Instagram.

По словам украинской теннисистки, жизнь в условиях войны на протяжении более четырех с половиной лет заставила ее по-новому взглянуть на себя и свое будущее.

"В какой-то момент я просто поняла, что не хочу продолжать жить жизнью, в которой я по-настоящему не счастлива. И поверьте, принять это решение было совсем непросто", — призналась спортсменка.

При этом Свитолина подчеркнула, что по-прежнему любит и уважает Монфиса, а также ценит его как человека. Именно поэтому, по ее словам, ей было важно быть честной как с мужем, так и с самой собой.

Теннисистка добавила, что некоторые обстоятельства их решения слишком личные, чтобы обсуждать их публично.

Отдельно Свитолина высказалась о завершении карьеры Монфиса. Француз принял решение уйти из тенниса раньше, чем планировал, после того как супруги определились с будущим своих отношений.

"К сожалению, в его адрес прозвучало много обвинений, которых он не заслуживал, поэтому мы совместно опубликовали заявление", — объяснила украинка.

В завершение Свитолина попросила проявить понимание и доброжелательность, подчеркнув, что сейчас обоим супругам приходится переживать чрезвычайно сложный период.

Напомним, 19 октября Элина Свитолина сообщила о завершении брака.

 

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