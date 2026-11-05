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Свитолина поделилась, почему Стаховский заменил ее тренера на WTA Finals

Украинская теннисистка рассказала, почему перед Итоговым турниром WTA в Индиан-Уэллсе временно сотрудничает с Сергеем Стаховским вместо своего постоянного наставника Эндрю Беттлса.
Сегодня, 18:10       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В интервью Большому теннису Украины (BTU) спортсменка объяснила, что ее тренер пропустит соревнования по семейным обстоятельствам. Его жена ожидает рождения ребенка, причем еще во время Ролан Гаррос Беттлс предупреждал Свитолину о возможном отсутствии в конце сезона.

"Именно на этой неделе она должна родить. Поэтому я еще летом думала о том, кого можно было бы привлечь. Сразу возникла мысль о Сергее, потому что я очень давно его знаю, мы много тренируемся вместе, когда я в Украине, и он и так мне помогает", — рассказала теннисистка.

По словам Свитолиной, решение пригласить Стаховского было вполне естественным. Бывший украинский теннисист получил опыт работы с национальной командой во время Кубка Билли Джин Кинг.

"Он увидел, как играют разные девушки, и в целом приобщился к теннису. Поэтому это было легкое решение для меня, и я рада, что он согласился мне помочь на этой неделе", — добавила Элина.

Стаховский завершил профессиональную теннисную карьеру в начале 2022 года и после начала полномасштабного российского вторжения присоединился к Силам обороны Украины. В сентябре 2026 года он демобилизовался.

Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. Свитолина примет участие в соревнованиях впервые с 2019 года.

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