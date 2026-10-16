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Свитолина заработала почти $100 тысяч, несмотря на вылет из турнира

Теннисистка Элина Свитолина получила внушительные призовые за выступление на турнире WTA 1000.
Сегодня, 22:43       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины уступила представительнице Великобритании Соней Картал, занимающей 170-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

По информации официального сайта WTA, выход в четвертьфинал соревнований в Ухане гарантировал Свитолиной 98 500 долларов призовых.

Это более 4 миллионов гривен по приблизительному курсу.

Следующим турниром для украинки станет соревнование категории WTA 500 в китайском Нинбо, которое пройдет с 19 по 25 октября.

Напомним, двое украинцев номинированы на символическую сборную Кубка Билли Джин Кинг.

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