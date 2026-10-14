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Двое украинцев номинированы на символическую сборную Кубка Билли Джин Кинг

Ангелина Калинина и Илья Марченко посоревнуются за награды.
Сегодня, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинские теннисисты получили номинированы на попадание в символическую сборную Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что сборная Украины добилась исторического результата, дойдя до финала турнира. Однако в итоге "сине-желтые" уступили Чехии, заняв второе место.

В симовлическую сборную же будут отобраны четверо спортсменов в четырех номинациях. От Украины в этот список попали Ангелина Калинина и Илья Марченко.

Калинина принесла сборной ряд побед и попала в номинацию с другими финалистками Каролиной Муховой и Линдой Носковой.

Марченко же получил номинацию, как лучший капитан, вместе с чешскими и бельгийским коллегами.

Голосование доступно в мобильном приложении Davis Cup & BJK Cup.

 

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