Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) поднялась на 12-е место в историческом рейтинге WTA по сумме заработанных призовых.

По данным статистического ресурса TennisDB, общий заработок Свитолиной на профессиональных турнирах составляет 32 679 541 доллар. Благодаря выступлению на Итоговом турнире WTA-2026, где украинка дошла до финала и получила 1,5 млн долларов, она опередила бывшую первую ракетку мира Анжелик Кербер. На счету немки 32 545 460 долларов призовых.

Лидером исторического рейтинга остается американка Серена Уильямс, заработавшая за карьеру почти 95 млн долларов. Вторую строчку занимает Арина Соболенко (53,76 млн), а третью — Ига Швёнтек (48,14 млн).

Свитолина также вошла в десятку самых успешных теннисисток по призовым в 2026 году. С показателем 6 022 470 долларов украинка занимает седьмое место сезонного рейтинга.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк расположилась на девятой позиции. Ее заработок в текущем сезоне составляет 4 580 897 долларов. На WTA Finals-2026 Костюк выступала в статусе запасной участницы и получила 220 тысяч долларов призовых.

В общем рейтинге по карьерным заработкам Костюк занимает 73-е место с показателем 11 438 119 долларов.

Топ-13 теннисисток WTA по карьерным призовым:

Серена Уильямс (США) — 94 966 162 доллара. Арина Соболенко — 53 760 864. Ига Швёнтек (Польша) — 48 139 729. Винус Уильямс (США) — 43 361 575. Симона Халеп (Румыния) — 40 236 618. Виктория Азаренко — 38 890 473. Мария Шарапова — 38 777 962. Петра Квитова (Чехия) — 37 653 615. Кори Гауфф (США) — 37 516 617. Каролин Возняцки (Дания) — 36 479 231. Елена Рыбакина (Казахстан) — 35 573 137. Элина Свитолина (Украина) — 32 679 541. Анжелик Кербер (Германия) — 32 545 460.

Напомним, Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA.

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