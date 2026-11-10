Купер Флэгг вошел в историю НБА, набрав 43 очка в 19 лет
В игре против Индианы Пейсерс 19-летний баскетболист набрал 43 очка, сделал 10 подборов и отдал шесть результативных передач.
Даллас одержал победу со счетом 125:122, несмотря на то что по ходу встречи уступал сопернику с разницей до 13 очков.
Флэгг провел на площадке почти 39 минут. Он реализовал 16 из 25 бросков с игры, три из шести трехочковых и все восемь штрафных. Кроме того, на его счету три перехвата.
До матча Флэгга лишь одному баскетболисту в истории НБА удавалось набрать не менее 40 очков, сделать 10 подборов и отдать пять передач до своего 20-летия.
Речь идет о Кевине Дюранте, который добился этого результата 16 апреля 2008 года. Тогда он выступал за Сиэтл Суперсоникс и в матче против Голден Стэйт Уорриорз записал на свой счет 42 очка, 13 подборов и шесть передач.
Флэгг превзошел результат Дюранта по количеству набранных очков, хоть ему нет и 20 лет.
Напомним, до этого Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, а Майами одолели Сакраменто.
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