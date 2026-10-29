НБА: Лейкерс уверенно обыграли Клипперс, Детройт победил Шарлотт, победы Нью-Йорка и Сан-Антонио
В ночь на четверг, 29 октября, по киевскому времени состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Команды провели 12 матчей. Предлагаем результаты и статистику четырёх встреч.
Результаты матчей НБА за 28 октября
Лейкерс — Клипперс 103:87 (25:22, 31:16, 29:28, 18:21).
Лейкерс: Граймс (23 очка, 5 передач), Ларевия (2 очка, 10 подборов), Ривз (16 очков, 6 подборов), Тайбул (15), Кесслер (11 очков, 9 подборов) — старт; Мамукелашвили (13 очков, 8 подборов), Секстон (21), Вандербильт (7 подборов), Харди (2).
Клипперс: Джонс-младший (15 очков, 5 подборов), Сандерс (9 очков, 4 подбора), Данн (5 очков, 3 передачи), Гарленд (14 очков, 5 передач), Джексон (4 очка, 5 подборов) — старт; Ваглер (21 очко), Дик (5 очков, 5 подборов), Лопес (2 очка, 3 передачи), Миллер (4 очка, 7 подборов), Кристи (2), Пикетт (4), Мартинелли (2).
Детройт — Шарлотт 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19).
Детройт: Томпсон (7 очков, 9 подборов), Коллинз (4), Рид (16 очков, 4 подбора), Робинсон (13), Каннингем (30 очков, 7 передач) — старт; Грин (7), Холланд II (0), Хертер (3), Дженкинс (14 очков, 3 передачи), Принс (0), Смит (2).
Шарлотт: Джеймс (5 очков), Рид (7 очков, 6 подборов), Диабате (9 очков, 9 подборов), Миллер (31 очко, 12 подборов), Шредер (14 очков, 5 передач) — старт; Андерсон (2), Аллен (9 очков, 5 подборов), О'Нил (9 очков, 4 подбора), Калкбреннер (1), Салюн (2).
Чикаго — Нью-Йорк 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43).
Чикаго: Бузелис (17 очков, 5 подборов), Уилсон (20 очков, 6 подборов), Смит (17 очков, 11 подборов), Пауэлл (30), Гидди (10 очков, 8 подборов, 11 передач) — старт; Эссенге (3), Миллер (10), Джонс (11), Окоро (7), Хилд (2).
Нью-Йорк: Ануноби (23 очка, 6 подборов), Харт (2 очка, 8 подборов), Таунс (19 очков, 13 подборов), Бриджес (3), Брансон (38 очков, 7 передач) — старт; Шамет (14 очков, 5 передач), Макбрайд (3 очка, 5 подборов), Драммонд (4 очка, 11 подборов), Колек (9 очков, 9 передач), Кларксон (18 очков, 3 подбора).
Юта — Сан-Антонио 111:117 (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12).
Юта: Гейс (2 очка, 11 подборов), Грин (2), Джордж (31 очко, 4 подбора), Бейли (19 очков, 6 подборов), Петерсон (18 очков, 5 подборов) — старт; Сенсабо (16), Бамба (8 очков, 4 подбора), Михайлюк (3), Окоги (5 очков, 9 подборов), Колльер (7 очков, 7 подборов).
Сан-Антонио: Вембаньяма (36 очков, 14 подборов), Васселл (21), Касл, Фокс, Харпер — старт; Шампани (12), Джонсон (8), Рид-младший (4), Барнс (0), Брайант (0).
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