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Экс-футболист Шахтера оказался в Болгарии после сообщений о мобилизации

Украинский футболист Владислав Вакула начал выступать за болгарскую Фратрию.
Сегодня, 08:52       Автор: Сергей Носенко
Владислав Вакула / Getty Images
Владислав Вакула / Getty Images

По данным Болгарского футбольного союза, Вакула зарегистрирован в качестве игрока Фратрии. Согласно опубликованной информации, он присоединился к команде в конце октября. В новом клубе украинец будет выступать вместе с полузащитником Тимуром Кораблиным, с которым ранее пересекался в Минае и Заре.

Напомним, в августе украинские СМИ сообщали, что Вакулу задержали сотрудники территориального центра комплектования на железнодорожном вокзале во Львове. По информации, после прохождения военно-врачебной комиссии его направили в учебный центр для подготовки к военной службе.

Публичных разъяснений о том, как именно Вакула покинул Украину, при каких обстоятельствах оказался в расположении Фратрии и как разрешилась ситуация с военной службой, нет.

Вакула известен по выступлениям за ряд украинских клубов, включая Шахтер, Мариуполь, Ворсклу, Полесье и Черноморец. Его последней командой в Украине была Заря.

Напомним, Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

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