Экс-игрок Шахтера присоединился к Заре

За последние несколько дней это уже второй футболист Миная, который пополнил состав луганского клуба.

Владислав Вакула стал новым игроком Зари, о чем луганский коллектив объявил на своем официальном сайте.

Детали сделки между "черно-белыми" и Минаем, которому принадлежали права на футболиста, не раскрываются. Это же касается и условий личного контракта с 25-летним вингером.

Луганська «Зоря» продовжує працювати над підсиленням складу. Цього разу новим гравцем луганської «Зорі» став півзахисник Владислав Вакула. https://t.co/vstIulfKyA pic.twitter.com/neSWe9paML — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 8, 2024

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За свою карьеру Вакула поиграл за ряд команд, среди которых были Сталь, Мариуполь, Шахтер, Десна, Полесье, Черноморец и Минай.

В ужгородском коллективе игрок провел вторую часть прошедшего сезона. За это время он успел сыграть в 15 матчах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

В свое время Владислав вызывался в ряды сборных Украины U-19, U-20 и U-21.

Напомним, что несколькими днями ранее Заря объявила о переходе другого игрока Миная - к луганчанам присоединился Тимур Кораблин.

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