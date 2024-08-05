Заря приобрела полузащитника Миная

Заря на своем официальном сайте объявила об очередном летнем новичке команды, которым стал уже экс-полузащитник Миная Тимур Кораблин.

Детали сделки между клубами, а также условия личного контракта 22-летнего полузащитника не сообщаются.

«Зоря» дозаявила Тимура Корабліна!



Ще одним новачком луганської «Зорі» в це трансферне вікно став півзахисник Тимур Кораблін.https://t.co/3pTtoKffgn pic.twitter.com/TE0BqdBifA — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 5, 2024

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Тимур Кораблин является воспитанником запорожского Металлурга. С февраля 2022 года по август 2023 года хавбек выступал за Кривбасс (11 матчей, 1 гол), после чего за 60 тысяч евро его приобрел Минай (25 матчей, 4 гола, 2 ассиста).

Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

Напомним, что днем ранее Заря стартовала с непростой победы над Ингульцом в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.

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