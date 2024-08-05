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Заря договорилась о трансфере защитника в Турцию

Арсений Батагов может перейти в Трабзонспор.
Сегодня, 08:23
Арсений Батагов / zarya-lugansk.com
Арсений Батагов / zarya-lugansk.com

Защитник Заря Арсений Батагов может перебраться в турецкий чемпионат, утверждает ТаТоТаке.

По информации источника, защитников интересуется Трабзонспор и уже даже сделал луганчанам официальное предложение.

23-летний Батагов может сменить клубную прописку за 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне Арсений Батагов провел за Зарю 24 матча, в которых отличился двумя голами. Также игрок принял участие в олимпийском турнире.

Ранее также Заря вырвала сложную победу в первом туре УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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