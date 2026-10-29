Кривбасс по пенальти выбил Зарю из Кубка Украины
Команды обменялись голами в первом тайме. На 7-й минуте Джордан вывел луганчан вперед, успешно завершив розыгрыш углового. Кривбасс отыгрался на 27-й минуте: Джовани Герберт поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади.
Во втором тайме команды не смогли определить победителя, поэтому судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти.
Игроки Зари не реализовали три своих удара, а Кривбасс победил со счетом 3:2. Голкипер криворожцев Александр Кемкин отразил два пенальти и помог команде Александра Петракова пройти в следующий раунд турнира.
Кубок Украины. 1/8 финала
Заря — Кривбасс — 1:1 (по пенальти — 2:3)
Голы: Джордан, 7 — Герберт, 27.
Серия пенальти: 2:3.
Напомним, Эпицентр выбил Чернигов из Кубка Украины, забив победный гол на 86-й минуте.
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