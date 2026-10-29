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В США вызвали полицию из-за ребенка, который слишком хорошо играл в футбол

Полиция приехала на детский футбольный матч из-за конфликта вокруг трехлетнего вундеркинда.
Сегодня, 12:58       Автор: Сергей Носенко
Невада Пьер
Невада Пьер

В американском городе Уинтер-Парк, штат Флорида, полиция приехала на детский футбольный матч после конфликта между организаторами лиги и родителями трехлетнего Невады Пьера.

На распространившихся в интернете кадрах Невада обыгрывает соперников и регулярно забивает голы. По словам представителя детской лиги i9 Sports, мальчик значительно превосходил других участников по уровню подготовки, однако при этом толкал их во время игры. Организатор утверждал, что решил заменить ребенка, чтобы остальные участники также получали игровое время.

Родители Невады не согласились с этим решением. Мать мальчика Мартазия Гриффин заявила полицейским, что ее сына фактически отстранили от игры из-за его футбольных способностей. По ее словам, другие взрослые требовали, чтобы ребенок чаще отдавал передачи, хотя партнеры не всегда могли принять мяч.

Представитель лиги вызвал полицию, заявив о конфликте с родителями. Он сообщил, что взрослые спорили с организаторами и другими семьями.

После инцидента i9 Sports сообщила, что связалась с семьей и начала внутреннюю проверку. Организация также предложила вернуть деньги за участие в лиге. Родители приняли решение добиваться для сына возможности продолжить футбольное развитие в более подходящих условиях.

История получила широкую огласку в США. В поддержку юного футболиста выступили известные представители спорта и шоу-бизнеса, а родители открыли сбор средств на его тренировки, экипировку и дальнейшее развитие.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вундеркинд

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