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НХЛ: Вашингтон обыграл Филадельфию, Эдмонтон разгромил Калгари, победы Колорадо и Сиэтла

Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:18       Автор: Сергей Носенко
Вашингтон - Филадельфия / Getty Images
Вашингтон - Филадельфия / Getty Images

В ночь на четверг, 29 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Вашингтон обыграл Филадельфию, Эдмонтон разгромил Калгари, Колорадо одолел Нью-Джерси, а Сиэтл вырвал победу в противостоянии с Торонто.

Результаты матчей НХЛ за 28 октября

Вашингтон – Филадельфия – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

  • 1:0 – 1 Так (Строум, Сент-Ивени)
  • 1:1 – 24 Кутюрье (Силер)
  • 2:1 – 27 Кайру (Строум, Чикран)
  • 3:1 – 36 Протас (Рой, Дюбуа)
  • 3:2 – 49 Мичков (Барки, Зеграс)
  • 4:2 – 52 Кайру (Строум, Сент-Ивени)
  • 5:2 – 57 Так (Дюбуа)

Эдмонтон – Калгари – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

  • 1:0 – 7 Жозеф (Макдэвид, Бушар)
  • 2:0 – 24 Экхольм (Ньюджент-Хопкинс)
  • 3:0 – 40 Капанен (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс)
  • 4:0 – 41 Форментон (Дикинсон)

Колорадо – Нью-Джерси – 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

  • 0:1 – 12 Браун
  • 1:1 – 30 Ландескуг (Шварц, Тейвз)
  • 2:1 – 42 Кадри (Руа, Бернс)
  • 3:1 – 43 Келли (Бернс, Свечков)
  • 4:1 – 52 Макиннон (Лехконен, Малински)
  • 5:1 – 52 Шварц (Малински, Кадри)
  • 5:2 – 55 Браун (Ломбарди, Глесс)

Сиэтл – Торонто – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

  • 1:0 – 1 Каттон (Самоскевич)
  • 1:1 – 19 Макенна (Мэттьюс, Реддиш)
  • 2:1 – 20 Махура (Майерс, Годро)
  • 2:2 – 21 Макенна (Мэттьюс, Рословик)
  • 3:2 – 23 Стивенсон (Данн, Бенирс)
  • 4:2 – 30 Эванс (Самоскевич, Стивенсон)
  • 4:3 – 48 Рословик (Коуэн, Стечер)
  • 4:4 – 58 Мэттьюс (Реддиш, Макенна)
  • 5:4 – 59 Монтур (Эберле, Бенирс)

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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