iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Вашингтон обошел Монреаль, Колорадо уступили Далласу

Результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 15:45       Автор: Сергей Носенко
Washington Capitals / Getty Images
Washington Capitals / Getty Images

В ночь на четверг, 15 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 2 матча.

Результаты матчей НХЛ за 14-15 октября

Вашингтон – Монреаль – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

  • 0:1 – 4 Андерсон (Ньюхук)
  • 1:1 – 7 Кайру (Гатсон, Так)
  • 1:2 – 11 Гатсон (Болдюк, Добсон)
  • 2:2 – 19 Мирошниченко (Протас, Кайру)
  • 3:2 – 26 Так
  • 3:3 – 32 Андерсон (Ньюхук)
  • 4:3 – 52 Холл (Протас, Овечкин)
  • 5:3 – 57 Так
  • 5:4 – 58 Судзуки (Гатсон)

Колорадо – Даллас – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

  • 1:0 – 24 Ландескуг (Кадри, Малински)
  • 1:1 – 35 Хейсканен (Рантанен, Харли)
  • 1:2 – 41 Хюрю
  • 2:2 – 48 Нельсон (Лехконен, Кадри)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

Статьи по теме

НХЛ: Вегас обыграл Нэшвилл, Каролина оказалась сильнее Вашингтона НХЛ: Вегас обыграл Нэшвилл, Каролина оказалась сильнее Вашингтона
НХЛ: Миннесота обыграла Флориду, Эдмонтон победил Сан-Хосе НХЛ: Миннесота обыграла Флориду, Эдмонтон победил Сан-Хосе
НХЛ: Даллас разгромил Сан-Хосе, Оттава обыграла Бостон НХЛ: Даллас разгромил Сан-Хосе, Оттава обыграла Бостон
Снайпер НХЛ объяснил, почему снялся в пропутинской рекламе Снайпер НХЛ объяснил, почему снялся в пропутинской рекламе

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Европы18:46
Трубин будет защищать ворота Бенфики в ближайшем матче Лиги Европы
Лига Чемпионов17:55
Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов
НХЛ15:45
НХЛ: Вашингтон обошел Монреаль, Колорадо уступили Далласу
Лига Чемпионов15:22
Капитан Интера получил травму и пропустит матч с Шахтером
Европа и мир14:57
Украинский вратарь нашел новый клуб в Канаде
Другие14:22
"Повезло, что квартира уцелела": чемпионка мира по фехтованию рассказала о последствиях атаки рф
Киберспорт13:40
FIFA перенесла турнир в Саудовской Аравии после атак
Теннис12:55
Остапенко обыграла Фернандес и вышла в четвертьфинал
Лига Чемпионов12:09
"Не хочу останавливаться на достигнутом": герой победы Шахтера над АЕК поделился планами
Лига Чемпионов11:28
Фанаты требуют красную: игрок Манчестер Сити уронил арбитра в матче с ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK