17-летний украинец вошел в топ-10 дебютного финала Кубка мира по биг-эйру
Лучкин успешно прошел квалификацию, а в финале, где выступали десять спортсменов, набрал 88,75 балла. Этого результата хватило для девятой позиции.
В отборочном раунде украинец стал первым в своей группе, набрав 176,75 балла по итогам двух попыток. Лучший результат среди всех участников квалификации показал канадец Эли Бушар — 183,75 балла.
В финале Лучкину удался первый прыжок, за который судьи поставили 84,75 балла. Однако вторую попытку украинец сорвал и получил за нее только четыре балла.
Победителем соревнований стал Бушар с результатом 185,75 балла. Второе место занял немец Дамиан Миллингер (177,75), а тройку призеров замкнул японец Хирото Огивара (172,75).
За девятое место Лучкин заработал 29 очков в зачет Кубка мира сезона-2026/27. Ранее украинец уже добивался успеха в слоупстайле: в марте 2026 года он занял седьмое место на этапе во Флахау, принеся Украине первые в истории очки Кубка мира в этой дисциплине.
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