Сын бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Принс успешно дебютировал на боксерском ринге.

👑PRINCE FURY MAKES HIS RING WALK FOR HIS AMATEUR BOXING DEBUT…. https://t.co/2CTkmSFpL0 — Boxing King Media (@boxingkingmedia) November 28, 2026

15-летний юноша провел свой первый любительский бой в субботу, 28 ноября, на острове Мэн. Его соперником был Оливер Девер, которого Принс победил раздельным решением судей.

Наиболее активно Фьюри-младший действовал во втором раунде, когда нанес сопернику несколько мощных ударов. В результате рефери даже отсчитал Деверу стоячий нокдаун.

Принс продолжил поединок и в третьем раунде, несмотря на рассечение на щеке, и сумел довести дело до победы. После объявления результата юноша эмоционально отпраздновал успех, а его мать Парис поддерживала сына у ринга.

По информации TalkSPORT, Принс занимается боксом с 2023 года и стремится пойти по стопам своего знаменитого отца. Его рост составляет около 188 см, а вес — 91 кг.

Сам Тайсон Фьюри на дебютном поединке сына не присутствовал. Сейчас британский боксер находится во Флориде, где готовится к запланированному на 11 декабря бою с Энтони Джошуа.

Примечательно, что в тот же вечер на ринг выходил и младший сын Фьюри — 10-летний Тайсон-младший. Он провел показательный поединок против Иэна Райана, в котором победитель не определялся.

Напомним, Бенавидес назвал желаемых соперников, включив Усика в список.

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