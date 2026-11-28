Украинские нападающие Владислав Ванат и Александр Пищур вышли в стартовом составе каталонцев, однако запомнились разными эпизодами.

Уже на второй минуте Ванат вывел гостей вперед, успешно завершив атаку своей команды. Впрочем, преимущество Жироны продержалось недолго: на девятой минуте Роберто Лопес восстановил равновесие.

На 25-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Пищур во время розыгрыша углового ударил локтем Джастина Смита. После просмотра VAR арбитр принял решение показать украинцу прямую красную карточку.

Эльденсе воспользовался численным преимуществом еще до перерыва: Роберто Лопес оформил дубль на 36-й минуте. А сразу после возобновления игры Ману Ньето довел преимущество хозяев до двух мячей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Жирона продолжала искать возможности отыграться. На 87-й минуте Алекс Морено сократил разрыв, а в компенсированное время Донни ван де Бек мог спасти гостей от поражения. Однако вратарь Эльденсе Рамон Вила выиграл дуэль и сохранил победный счет.

Поражение прервало серию Жироны из двух побед и стало первой неудачей команды за три последних матча.

Эльденсе — Жирона — 3:2 (2:1).

Голы: Ванат (2) — Роберто Лопес (9, 36), Ньето (47), Морено (87).

Кстати, Роналду стал худшим игроком матча Аль-Хазем – Аль-Наср.

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