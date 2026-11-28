Жирона проиграла Эльденсе, несмотря на гол Ваната
Уже на второй минуте Ванат вывел гостей вперед, успешно завершив атаку своей команды. Впрочем, преимущество Жироны продержалось недолго: на девятой минуте Роберто Лопес восстановил равновесие.
На 25-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Пищур во время розыгрыша углового ударил локтем Джастина Смита. После просмотра VAR арбитр принял решение показать украинцу прямую красную карточку.
Эльденсе воспользовался численным преимуществом еще до перерыва: Роберто Лопес оформил дубль на 36-й минуте. А сразу после возобновления игры Ману Ньето довел преимущество хозяев до двух мячей.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Жирона продолжала искать возможности отыграться. На 87-й минуте Алекс Морено сократил разрыв, а в компенсированное время Донни ван де Бек мог спасти гостей от поражения. Однако вратарь Эльденсе Рамон Вила выиграл дуэль и сохранил победный счет.
Поражение прервало серию Жироны из двух побед и стало первой неудачей команды за три последних матча.
Эльденсе — Жирона — 3:2 (2:1).
Голы: Ванат (2) — Роберто Лопес (9, 36), Ньето (47), Морено (87).
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