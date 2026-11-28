После завершения одиночной смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, 28 ноября, Меркушина дала эмоциональное интервью Суспільне Спорт. Вместе с Антоном Дудченко она заняла 18-е место, после чего рассказала о проблемах в отношениях с главной тренеркой женской сборной Оксаной Хвостенко. Биатлонистка заявила о нездоровой атмосфере, обвинила наставницу в оскорблениях в адрес ее семьи и других тренеров, а также рассказала об унижениях, с которыми, по ее словам, сталкивается не первый год.

На резонансные слова отреагировала Кристина Дмитренко, выступавшая за Украину в классической смешанной эстафете. Она заявила, что в этой истории есть две стороны, а Меркушина рассказала только собственное видение конфликта.

Другая участница сборной Елена Городная решила дистанцироваться от конфликта.

"Я не хочу туда лезть. Это их какие-то разборки. Я здесь на соревнованиях. Думаю здесь о себе, о своем результате", – сказала Городная.

Позже сама Меркушина извинилась за эмоциональное интервью. В публикации в Instagram она признала, что не должна была выносить личные переживания на публику, и попросила прощения у тренеров и команды. Биатлонистка также заверила, что в дальнейшем все вопросы, связанные с внутренними процессами в сборной, будут оставаться внутри коллектива.

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