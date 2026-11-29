Бой завершился во втором раунде. Кабайел с первых минут действовал активнее, оказывал давление на соперника и наносил более точные и мощные удары. Уже в стартовой трехминутке немец несколько раз серьезно попал по Хисе, вынуждая того преимущественно защищаться и искать возможности для клинча.

Во втором раунде албанец попытался ответить и провел несколько результативных атак, в том числе попал апперкотом. Однако вскоре Хиса начал испытывать боль в руке или локте и заметно снизил активность.

Кабайел продолжил атаковать, а когда соперник оказался возле канатов, его угол решил остановить поединок и выбросил полотенце. Рефери зафиксировал победу немца техническим нокаутом.

Для 42-летнего Хисы это поражение стало первым в профессиональной карьере. 34-летний Кабайел сохранил безупречный рекорд и успешно дебютировал в качестве полноценного чемпиона, получившего пояс после того, как Александр Усик освободил титул.

После победы немец заявил о желании провести объединительный поединок. Среди потенциальных соперников он назвал Даниэля Дюбуа, Филипа Хрговича и победителя предстоящего противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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