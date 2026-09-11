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Кабайелу подобрали соперника для дебютной защиты титула

Чемпион WBC должен выйти в ринг в ноябре в Германии.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) вскоре проведет дебютную защиту титула.

Как сообщает инсайдер Дэн Рафаэль, соперником 33-летнего немецкого боксера должен стать 42-летний албанец Нельсон Хиса (25-0, 23 КО).

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Промоутерская компания Queensberry, которая ведет дела обоих боксеров, планирует организовать их бой в ноябре в Германии.

Хиса свой предыдущий поединок провел в августе, одолев техническим нокаутом во втором раунде Томаса Нармо, после чего бросил вызов Кабайелу.

Напомним, что Кабайел ранее владел временным поясом WBC, а после отказа Александра Усика от титулов был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Ранее сообщалось, что после защиты титула Кабайел планирует провести объединительный бой в следующем году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC агит кабайел

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