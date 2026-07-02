"Я сделал все, что мог": Кабайел признался, разочарован ли отказом Усика от боя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал решение Александра Усика отказаться от боя с ним и освободить свои титулы.

Немецкий боксер отметил, что со своей стороны он сделал все, чтобы поединок состоялся, но с пониманием относится к решению украинца.

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"Я не могу ничего изменить. Что есть, то есть. Я сделал все, что мог. Я отправился в Египет, вышел в ринг и бросил ему вызов. Я сделал все, что было в моих силах. После этого я вернулся в Германию и записал три видео для продвижения боя. Но я ничего не могу изменить. Я должен уважать это решение.

Мы разговаривали с Сергеем Лапиным, разговаривали с командой Усика. В ринге в Египте он сказал: "Давайте сделаем это и дадим болельщикам этот бой". Но Усику 39 лет, у него большое наследие.

Он понимает, что когда подерется со мной, это будет очень тяжелый бой, а не легкие деньги. Поэтому Усик подумал, что ему 39 лет, и он победил всех именитых бойцов этой эпохи. Так что Усик сказал, что он уже все. Я не думаю, что он избежал меня, потому что мы слышим, что в последнем бою он подерется либо с Джоном Джонсом, либо с Деонтеем Уайлдером", - приводит слова Кабайела The Ring.

Напомним, что после отказа Усика от титулов Кабайел был повышен со статуса временного до полноценного чемпиона WBC.

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