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"Те, кто поддерживают войну - террористы": Усик выступил против допуска росиян на Олимпиаду

Боксер считает, что спортсмены должны больше говорить о войне.
Вчера, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик дал большое интервью для The Athletic.

В нем, в частности, украинец высказался против допуска росиян на Олимпиаду, назвав их террористами.

К тому же боксер считает, что украинские спортсмены должны постоянно напоминать миру о том, что происходит в стране. Ведь многие все еще не понимают.

"Думаю, это плохая идея. Те, кто поддерживает войну, не могут ехать на Олимпиаду, потому что… Возможно, этот человек убил украинскую бабушку. И потом они едут на Олимпийские игры? Это невозможно. Те, кто поддерживает войну, — террористы. Поэтому я за то, чтобы не допускать росийских спортсменов. Сегодня они наносят бомбовые удары, а завтра едут на Олимпиаду".

Я не политик, а простой украинский парень. У нас проблемы каждый день, потому что росия атакует каждый день: бомбы, ракеты, баллистические ракеты — каждый день, каждую ночь. Но мы продолжаем работать. То, что происходит сейчас, — это тяжело, но я знаю, что мы победим.

Мы должны говорить о том, что происходит на войне, что происходит в Украине, потому что каждый день гибнут люди. Они целятся не в военную инфраструктуру, а в гражданскую: больницы, школы, дома. Украинские спортсмены должны говорить о том, что происходит, потому что многие этого не понимают

Ранее также стала известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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