iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сын легенды футбола остался без клуба

С Люкой Зиданом разорвали контракт.
Вчера, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Люка Зидан / Getty Images
Люка Зидан / Getty Images

Гранада объявила о разрыве контракта с Люкой Зиданом.

Соглашение 28-летнего голкипера с клубом было рассчитано до 2027 года. Но Гранада решила уже отпустить игрока.

За два сезона в Гранаде Зидан провел 45 матчей, из которых 26 - в прошлом сезоне. 

У вратаря 33 прощуенных мяча и лишь восемь сухихи матчей. Также кипер неубедительно провел ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас подписал свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы
Ноттингем выкупит звезду португальской лиги Ноттингем выкупит звезду португальской лиги
Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда
Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ Буковина,Оболонь
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы
Европа18:25
Ноттингем выкупит звезду португальской лиги
Европа17:40
Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда
Украина17:10
Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы
Европа16:25
Родри заявил о своем желании перейти в Барселону
Европа14:49
Экс-агент Неймара признался в манипуляциях на трансферном рынке
Европа14:22
Талантливые воспитанники Барселоны выставлены на продажу
Другие13:45
World Skate полностью восстановила в правах Федерацию скейтбординга россии
Европа13:25
Наполи хочет заменить Лукаку на звезду Арсенала
Бокс12:48
Усик рассказал о двух сценариях завершения карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK