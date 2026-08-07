Сын легенды футбола остался без клуба

Гранада объявила о разрыве контракта с Люкой Зиданом.

Соглашение 28-летнего голкипера с клубом было рассчитано до 2027 года. Но Гранада решила уже отпустить игрока.

За два сезона в Гранаде Зидан провел 45 матчей, из которых 26 - в прошлом сезоне.

У вратаря 33 прощуенных мяча и лишь восемь сухихи матчей. Также кипер неубедительно провел ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас подписал свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!