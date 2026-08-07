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Футбол

Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу

Милан хочет подписать Леандро Паредеса.
Вчера, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Леандро Паредес / Getty Images
Леандро Паредес / Getty Images

Милан рассматривает приобретение Леандро Паредеса, пишет ESPN Argentina.

Напомним, что 32-летний хавбек покинул Европу в 2025 году, перейдя в Бока Хуниорс.

Сейчас Милан хочет вернуть Паредеса, у которого, кстати, большой опыт выступлений в Италии, в Серию А. "Россонери" уже связались с игроком.

В текущем розыгрыше чемпионата Аргентины Паредес провел 17 матчей, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала вернулся в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: леандро паредес

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