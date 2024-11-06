iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звездный одноклубник Довбика может покинуть Рому зимой

Леандро Паредес продолжит карьеру на родине.
Сегодня, 17:25
Леандро Паредес / Getty Images
Леандро Паредес / Getty Images

Аргентинский полузащитник Ромы Леандро Паредес близок к уходу из команды уже в зимнее трансферное окно. Пишет Tuttomercatoweb.

Читай также: Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера

По информации источника, аргентинский футболист уже зимой перейдет в Бока Хуниорс.

Отмечается, что игрок не нашел общий язык с нынешним главным тренером "волков" Иваном Юричем, одним из них является недостаточное количество игровой практики. Договор игрока с римлянами действует до лета 2025 года.

Напомним, в этом сезоне Леандро провел семь матчей, из которых всего два в стартовом составе. Голевыми действиями аргентинец не отличался.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: леандро паредес ФК Рома

Статьи по теме

Шовковский - о матче Динамо с Ромой, игре Довбика и войне в Украине Шовковский - о матче Динамо с Ромой, игре Довбика и войне в Украине
Звезда Ромы пропустит матч против Динамо в Лиге Европы Звезда Ромы пропустит матч против Динамо в Лиге Европы
Звезда Барселоны может стать одноклубником Довбика Звезда Барселоны может стать одноклубником Довбика
Одноклубник Довбика рискует покинуть Рому, потеряв место в старте Одноклубник Довбика рискует покинуть Рому, потеряв место в старте
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс18:20
"Психологически его не пошатнуть": промоутер Фьюри расхвалил Усика и назвал победителя реванша
Европа18:19
Аморим: Гвардиола гораздо лучше меня
Европа17:55
Ярмоленко – о выступлениях в Боруссии Д: Это футбол наивысшего уровня
Бокс17:50
Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Европа17:25
Звездный одноклубник Довбика может покинуть Рому зимой
Теннис17:20
Итоговый турнир-2024 (WTA): Циньвэнь разгромила Паолини, матч Рыбакиной с Соболенко
Другие страны16:50
Аль-Хиляль рассматривает возможность расторжения контракта со своей звездой
Европа16:49
Антони вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед
Другие страны16:22
Агуэро дал совет Месси об участии на ЧМ-2026
Формула 116:16
Бинотто: Мы бы все равно выбрали Бортолето
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK