Звездный одноклубник Довбика может покинуть Рому зимой

Аргентинский полузащитник Ромы Леандро Паредес близок к уходу из команды уже в зимнее трансферное окно. Пишет Tuttomercatoweb.

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По информации источника, аргентинский футболист уже зимой перейдет в Бока Хуниорс.

Отмечается, что игрок не нашел общий язык с нынешним главным тренером "волков" Иваном Юричем, одним из них является недостаточное количество игровой практики. Договор игрока с римлянами действует до лета 2025 года.

Напомним, в этом сезоне Леандро провел семь матчей, из которых всего два в стартовом составе. Голевыми действиями аргентинец не отличался.

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