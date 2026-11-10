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Харьков – Карпаты: УПЛ определила дату доигровки скандального матча чемпионата

Команды вернутся на поле 9 декабря.
Сегодня, 18:16       Автор: Сергей Носенко
Харьков - Карпаты / Getty Images
Харьков - Карпаты / Getty Images

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Дирекция лиги утвердила дату и время возобновления встречи. Начало доигровки запланировано на 13:00.

Поединок состоялся 7 ноября, однако команды не смогли завершить его из-за затяжной воздушной тревоги. На момент остановки встречи на 47-й минуте счет был 2:1 в пользу львовян.

Карпаты вышли вперед уже на четвертой минуте благодаря голу Алькайна Чебера. На 26-й минуте Ян Костенко удвоил преимущество гостей, а перед перерывом Александр Яцик сократил отставание Харькова.

Вокруг незавершенного поединка разгорелся скандал: львовская команда воспользовалась предусмотренным регламентом правом не дожидаться окончания воздушной тревоги и покинула место проведения матча.

В харьковском клубе раскритиковали такое решение соперника.

Напомним, ранее киевляне не смогли дожать горняков в меньшинстве: Динамо сыграло с Шахтером 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ харьков Карпаты Львов

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