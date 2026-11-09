Легендарный тренер может подать свою кандидатуру на пост президента ФИФА

Арсен Венгер пока не принял решение.

Бывший тренер Монако и Арсенала Арсен Венгер может подать свою кандидатуру на пост президента ФИФА, пишет L’Equipe.

Однако пока специалист колеблется, стоит ли принимать участие в выборах.

С одной стороны, Венгер считает своим долгом убрать Джанни Инфантино с поста президента ФИФА. А с другой, он не уверен, то сможет бороться с функционером в рамках текущей системы.

К тому же, по мнению француза, должность президента находится слишком далеко от футбольного поля.

Ожидается, что 77-летний Венгер примет окончательное решение уже на этой неделе. Сейчас он занимает должность руководителя ФИФА по глобальному развитию футбола.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала возглавил испанский клуб.

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