Бывший ассистент Гвардиолы получил работу в топ-клубе Франции

Лион объявил о назначении Карлоса Висенса главным тренером клуба.

Ранее, напомним, что ранее клуб покинул Паулу Фонсека, возглавивший Спортинг.

Висенс подписал с французским клубом контракт до 2028 года. Для специалиста это будет лишь второй клуб в карьере.

Ранее испанец возглавлял Брагу, откуда был уволен в прошлом месяце, а до этого Висенс был ассистентом Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала возглавил испанский клуб.

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