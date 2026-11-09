Игрок Барселоны выиграл награду Golden Boy

Газета Tuttosport вручила свою ежегодную премию Golden Boy.

Лучшим молодым игроком 2026 года был признан защитник Барселоны Пау Кубарси.

Испанец сумел обойти в голосовании других молодых талантов, например, Яна Диоманде, Эндрика, Эстевао и других.

В текущем сезоне Кубарси провел уже 13 матчей, отличившись двумя ассистами. А ранее летом защитник стал чемпионом мира со сборной Испании.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Украины может пропустить ноябрьские матчи.

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