iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок Барселоны выиграл награду Golden Boy

Пау Кубарси выиграл награду.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Газета Tuttosport вручила свою ежегодную премию Golden Boy.

Лучшим молодым игроком 2026 года был признан защитник Барселоны Пау Кубарси.

Испанец сумел обойти в голосовании других молодых талантов, например, Яна Диоманде, Эндрика, Эстевао и других.

В текущем сезоне Кубарси провел уже 13 матчей, отличившись двумя ассистами. А ранее летом защитник стал чемпионом мира со сборной Испании.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Украины может пропустить ноябрьские матчи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Де ла Фуэнте выбрал замену травмированному Ямалю Де ла Фуэнте выбрал замену травмированному Ямалю
Форвард сборной Украины может пропустить предстоящие матчи Лиги наций Форвард сборной Украины может пропустить предстоящие матчи Лиги наций
Легенда Реала возглавил клуб из Сегунды Легенда Реала возглавил клуб из Сегунды
НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто

Видео

Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча
Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, Атлетико - Барселона, матчи Ливерпуля, Челси, МЮ, Милана, Интера, Ювентуса
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров

Последние новости

Европа17:55
Игрок Барселоны выиграл награду Golden Boy
Лига наций17:35
Де ла Фуэнте выбрал замену травмированному Ямалю
Лига наций16:55
Форвард сборной Украины может пропустить предстоящие матчи Лиги наций
Европа16:19
Легенда Реала возглавил клуб из Сегунды
НБА10:20
НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто
Вчера, 23:45
Теннис23:45
Марта Костюк проиграла Носковой в дебютном матче на Итоговом турнире WTA
Европа23:10
Манчестер Юнайтед остался в зоне вылета АПЛ
Украина22:18
Туран раскритиковал поведение игроков Шахтера после матча с Динамо
Формула 121:39
Мерседес досрочно выиграл Кубок конструкторов
Европа21:10
Интер обыграл Комо и поднялся на второе место в Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK