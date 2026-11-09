Де ла Фуэнте выбрал замену травмированному Ямалю

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте внес необходимые изменения в заявку команды на ноябрьские матчи.

Напомним, что "фурия роха" не сможет рассчитывать на Ламина Ямаля и Микеля Ойарсабаля.

В качестве замены в команды был вызван новичок Ливерпуля Виктор Муньос.

На счету 23-летнего испанца есть уже пять матчей за основную сборную, но только три в официальных матчах.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Украины может пропустить ноябрьские матчи.

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