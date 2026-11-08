Во время матча чемпионата Норвегии обрушилась часть трибуны с болельщиками
Матч 26-го тура чемпионата Норвегии между Тромсе и Буде-Глимт был прерван из-за чрезвычайного происшествия на гостевой трибуне.
Во время поддержки своей команды болельщики начали прыгать под песню фанатов, когда часть пола трибуны внезапно провалилась. Несколько человек оказались внизу вместе с конструкцией.
По информации Reuters, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась нескольким болельщикам. Одного из пострадавших доставили в больницу.
Tromso - Bodo Glimt maçında deplasman tribününün çökmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi. https://t.co/Nbwa8VMOkn— Fırtına Sports (@FirtinaSports) November 8, 2026
Очевидица происшествия Андрине Моэн рассказала, что пол треснул прямо перед болельщиками.
"Мы стояли и прыгали под песню болельщиков, как вдруг пол провалился. Перед нами он треснул пополам в ряду. По меньшей мере два человека провалились сквозь пол, но мы не знаем, насколько глубоко они упали и сколько людей всего пострадало", — цитирует ее Reuters.
Игру остановили для оказания помощи пострадавшим. После консультаций с представителями клубов, полиции и футбольной ассоциации матч возобновили.
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