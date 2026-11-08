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Футбол

Во время матча чемпионата Норвегии обрушилась часть трибуны с болельщиками

Инцидент произошел во время поединка между Тромсе и Буде-Глимт.
Сегодня, 20:34       Автор: Сергей Носенко
Обвал трибуны / Getty Images
Обвал трибуны / Getty Images

Матч 26-го тура чемпионата Норвегии между Тромсе и Буде-Глимт был прерван из-за чрезвычайного происшествия на гостевой трибуне.

Во время поддержки своей команды болельщики начали прыгать под песню фанатов, когда часть пола трибуны внезапно провалилась. Несколько человек оказались внизу вместе с конструкцией.

По информации Reuters, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась нескольким болельщикам. Одного из пострадавших доставили в больницу.

Очевидица происшествия Андрине Моэн рассказала, что пол треснул прямо перед болельщиками.

"Мы стояли и прыгали под песню болельщиков, как вдруг пол провалился. Перед нами он треснул пополам в ряду. По меньшей мере два человека провалились сквозь пол, но мы не знаем, насколько глубоко они упали и сколько людей всего пострадало", — цитирует ее Reuters.

Игру остановили для оказания помощи пострадавшим. После консультаций с представителями клубов, полиции и футбольной ассоциации матч возобновили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инцидент

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