Американского боксера обвинили в убийстве
Спортсмену предъявили обвинения в убийстве первой степени и жестоком обращении с ребенком.
Инцидент произошел утром 29 сентября. Около 4:00 спасатели прибыли в квартиру после сообщения о ребенке, который нуждался в срочной медицинской помощи. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Врачи обнаружили на теле ребенка подозрительные синяки и сообщили об этом полиции.
По версии следствия, Портер неоднократно бил и наносил удары двухлетнему мальчику руками и/или сандалией. У ребенка обнаружили многочисленные тяжелые внутренние травмы.
Следователи считают, что травмы свидетельствуют не об единичном инциденте: у ребенка были переломы ребер на разных стадиях заживления.
Суд назначил боксеру залог в размере 1,5 миллиона долларов наличными. Следующее судебное заседание запланировано на 6 октября.
Напомним, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса после смерти жены.
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