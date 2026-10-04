iSport.ua
Русский Українська

Американского боксера обвинили в убийстве

23-летний американский боксер Кишонн Портер оказался под арестом в Месе, штат Аризона, после смерти двухлетнего ребенка.
Сегодня, 10:20       Автор: Сергей Носенко
Кишонн Портер / USA Today
Кишонн Портер / USA Today

Спортсмену предъявили обвинения в убийстве первой степени и жестоком обращении с ребенком.

Инцидент произошел утром 29 сентября. Около 4:00 спасатели прибыли в квартиру после сообщения о ребенке, который нуждался в срочной медицинской помощи. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Врачи обнаружили на теле ребенка подозрительные синяки и сообщили об этом полиции.

По версии следствия, Портер неоднократно бил и наносил удары двухлетнему мальчику руками и/или сандалией. У ребенка обнаружили многочисленные тяжелые внутренние травмы.

Следователи считают, что травмы свидетельствуют не об единичном инциденте: у ребенка были переломы ребер на разных стадиях заживления.

Суд назначил боксеру залог в размере 1,5 миллиона долларов наличными. Следующее судебное заседание запланировано на 6 октября.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса после смерти жены.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инцидент портер

Статьи по теме

"Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком "Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком
Экс-игрок сборной Англии попал под каток на разминке в Таиланде: видео Экс-игрок сборной Англии попал под каток на разминке в Таиланде: видео
Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео Курьез на Азиатских играх: перед матчем Южной Кореи включили гимн КНДР. Видео
Гонщик Ferrari чудом выжил после огненной аварии в Шанхае Гонщик Ferrari чудом выжил после огненной аварии в Шанхае

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс14:05
"Я слишком много игрался": Уиттакер признал ошибку
Формула 113:28
Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии
Украина12:50
Судаков покинул сборную Украины из-за травмы
НБА12:29
НБА-клуб наняла и уволила комментатора за один день из-за постов, которые он писал в 15 лет
Футбол12:10
Саудовская Аравия остановила строительство стадиона NEOM к ЧМ-2034
Киберспорт11:38
Balu Team распустила состав по Dota 2
Теннис11:04
Снигур за 48 минут разгромила Престон
Формула 110:49
Гран-при Бахрейна отложили
Бокс10:20
Американского боксера обвинили в убийстве
Бокс09:42
Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK