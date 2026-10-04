Американского боксера обвинили в убийстве

23-летний американский боксер Кишонн Портер оказался под арестом в Месе, штат Аризона, после смерти двухлетнего ребенка.

Спортсмену предъявили обвинения в убийстве первой степени и жестоком обращении с ребенком.

Инцидент произошел утром 29 сентября. Около 4:00 спасатели прибыли в квартиру после сообщения о ребенке, который нуждался в срочной медицинской помощи. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Врачи обнаружили на теле ребенка подозрительные синяки и сообщили об этом полиции.

По версии следствия, Портер неоднократно бил и наносил удары двухлетнему мальчику руками и/или сандалией. У ребенка обнаружили многочисленные тяжелые внутренние травмы.

Следователи считают, что травмы свидетельствуют не об единичном инциденте: у ребенка были переломы ребер на разных стадиях заживления.

Суд назначил боксеру залог в размере 1,5 миллиона долларов наличными. Следующее судебное заседание запланировано на 6 октября.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса после смерти жены.

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