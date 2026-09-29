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Кличко подал в суд после смерти жены

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился в суд Лос-Анджелеса с просьбой временно назначить его опекуном имущества своей 11-летней дочери Каи.
Сегодня, 16:21       Автор: Сергей Носенко
Владимир Кличко и Хайден Панеттьер, 2011 год / Getty Images
Владимир Кличко и Хайден Панеттьер, 2011 год / Getty Images

Кличко подал иск 24 сентября. В документах он указал, что хочет представлять интересы дочери в вопросах наследства и получать, управлять и сохранять активы, на которые Кая имеет право после смерти матери.

Необходимость срочных мер экс-боксер объяснил опасениями за сохранность имущества Панеттьер. По данным американских СМИ, после смерти актрисы некоторые вещи из ее дома могли исчезнуть или быть перемещены.

Панеттьер умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее смерть была признана случайной.

Ранее в 2018 году Панеттьер передала Кличко полную опеку над дочерью на фоне проблем с послеродовой депрессией и зависимостью.

Напомним, ранее BoxRec выбрал лучшего украинского боксера, и список ожидаемо возглавили братья Кличко.

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