Бывшая невеста Владимира Кличко умерла в возрасте 36 лет

Умерла американская актриса и бывшая невеста экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Хайден Панеттьери.

О ее смерти в 36-летнем возрасте сообщил ее отец Скип Панеттьери.

"С глубоким прискорбием мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и настоящей стихийной силой, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам людей, которые видели ее на экране", - приводит слова Скипа Панеттьери ABC News.

Причины смерти актрисы не разглашаются, а ее отец попросил "уважать частную жизнь семьи, пока она пытается пережить эту невероятную утрату".

Панеттьери наиболее известна ролями Клер Беннет в сериале Герои и Джульетты Барнс в музыкальной драме Нэшвилл, за которую дважды номинировалась на Золотой глобус.

Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2009 году. После расставания в 2011 году они возобновили отношения в 2013 году, а вскоре было объявлено о помолвке. Актриса также посещала Киев и публично выражала поддержку украинцам во время Революции достоинства.

В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя Евдокия. Однако в 2018 году пара окончательно рассталась, и было принято решение передать основную опеку над дочерью Владимиру Кличко, после чего девочка переехала жить к отцу.

В 2022 году актриса рассказала о послеродовой депрессии и развившейся на ее фоне зависимости от алкоголя и опиоидов.

В мае 2026 года Панеттьери выпустила автобиографическую книгу, в которой описала свою борьбу с зависимостями, опыт материнства и личные утраты, в частности смерть младшего брата Янсена Панеттьери, который скончался в возрасте 28 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!