Бывшая невеста Владимира Кличко умерла в возрасте 36 лет
Умерла американская актриса и бывшая невеста экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Хайден Панеттьери.
О ее смерти в 36-летнем возрасте сообщил ее отец Скип Панеттьери.
"С глубоким прискорбием мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и настоящей стихийной силой, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам людей, которые видели ее на экране", - приводит слова Скипа Панеттьери ABC News.
Причины смерти актрисы не разглашаются, а ее отец попросил "уважать частную жизнь семьи, пока она пытается пережить эту невероятную утрату".
Панеттьери наиболее известна ролями Клер Беннет в сериале Герои и Джульетты Барнс в музыкальной драме Нэшвилл, за которую дважды номинировалась на Золотой глобус.
Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2009 году. После расставания в 2011 году они возобновили отношения в 2013 году, а вскоре было объявлено о помолвке. Актриса также посещала Киев и публично выражала поддержку украинцам во время Революции достоинства.
В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя Евдокия. Однако в 2018 году пара окончательно рассталась, и было принято решение передать основную опеку над дочерью Владимиру Кличко, после чего девочка переехала жить к отцу.
В 2022 году актриса рассказала о послеродовой депрессии и развившейся на ее фоне зависимости от алкоголя и опиоидов.
В мае 2026 года Панеттьери выпустила автобиографическую книгу, в которой описала свою борьбу с зависимостями, опыт материнства и личные утраты, в частности смерть младшего брата Янсена Панеттьери, который скончался в возрасте 28 лет.
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