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Хирн предупредил Фьюри о нокауте, если тот решит устроить с Джошуа "войну"

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри рискует быть нокаутированным, если воплотит в жизнь свой план на предстоящий бой.
Сегодня, 10:39       Автор: Сергей Носенко
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Фьюри на пресс-конференции перед поединком заявил, что собирается с первых секунд пойти вперед и устроить с Джошуа настоящую рубку в центре ринга. Британец также пообещал отправить соперника в нокаут, когда найдет возможность для решающего удара.

Хирн, в свою очередь, отметил мощь Джошуа и предупредил Фьюри о последствиях подобной тактики.

"Я думаю, что у  Джошуа есть мощь, чтобы нокаутировать его в любой момент. Это очень конкурентный бой. Фьюри — великий боец, но у Джошуа, на мой взгляд, по-прежнему самые тяжелые удары в дивизионе», — заявил Хирн в эфире talkSPORT.

Промоутер добавил, что Джошуа должен действовать смело и агрессивно, поскольку обладает скоростью и является отличным финишером.

При этом Хирн не поверил в заявление Фьюри о намерении сразу вступить в открытую рубку.

"Я в это не верю. Но если он действительно так сделает, бой закончится в течение шести раундов — без вопросов. И я надеюсь, что именно это мы и увидим".

Поединок Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе на стадионе Principality. Для двух британских тяжеловесов это будет первая очная встреча после нескольких лет несостоявшихся переговоров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джошуа - Фьюри

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