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Футбол

Германия одержала первую победу при Клоппе

Сборная Германии обыграла Сербию со счетом 2:0 в матче третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.
Вчера, 23:45       Автор: Сергей Носенко
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Немцы с первых минут завладели инициативой и создали несколько опасных моментов. Открыть счет хозяева смогли на 39-й минуте: после удара Флориана Вирца мяч попал в штангу, а Том Бишоф первым оказался на добивании — 1:0.

После перерыва Германия продолжила контролировать игру. На 61-й минуте Вирц удвоил преимущество хозяев после передачи Максимилиана Миттельштедта — 2:0.

Сербия не смогла ответить на два пропущенных мяча.

Так Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. Ранее команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1).

Лига наций УЕФА, Лига A, 3-й тур

Германия — Сербия — 2:0 (1:0)

Голы:
1:0 — Бишоф, 39
2:0 — Вирц, 61

Кстати, стало известно, что Миколенко покинул расположение сборной Украины.

 

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