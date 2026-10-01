Германия одержала первую победу при Клоппе
Немцы с первых минут завладели инициативой и создали несколько опасных моментов. Открыть счет хозяева смогли на 39-й минуте: после удара Флориана Вирца мяч попал в штангу, а Том Бишоф первым оказался на добивании — 1:0.
После перерыва Германия продолжила контролировать игру. На 61-й минуте Вирц удвоил преимущество хозяев после передачи Максимилиана Миттельштедта — 2:0.
Сербия не смогла ответить на два пропущенных мяча.
Так Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. Ранее команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1).
Лига наций УЕФА, Лига A, 3-й тур
Германия — Сербия — 2:0 (1:0)
Голы:
1:0 — Бишоф, 39
2:0 — Вирц, 61
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