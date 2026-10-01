Миколенко покинул расположение сборной Украины

Защитник Эвертона Виталий Миколенко не будет играть за сборную Украины.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола, 26-летний футболист получил повреждение и уже покинул расположение национальной команды.

"Из-за повреждения защитник Эвертона не поможет сине-желтым в ближайших матчах", — говорится в официальном сообщении УАФ.

Миколенко выступает за сборную Украины с 2018 года. На его счету 55 матчей и один забитый гол за национальную команду. Дебют защитника состоялся 20 ноября 2018 года в товарищеском матче против Турции (0:0).

В УАФ пожелали футболисту скорейшего и качественного восстановления.

Напомним, Мальдера рассказал, кто в ближайшее время сыграет в воротах сборной Украины.

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